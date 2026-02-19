Лайфстайл:

Арестуваха брата на крал Чарлз III - Андрю Маунтбатън Уиндзор (ВИДЕО)

Андрю Маунтбатън Уиндзор е арестуван по подозрение за злоупотреба с държавна длъжност, съобщи BBC. Властите съобщиха, че извършват претърсвания на адреси в Бъркшир и Норфолк. Това се отнася до документи от времето, когато е бил търговски пратеник, за които се твърди, че са били предадени на Джефри Епщайн. На този етап обаче отказват да разкрият кого точно са задържали.

Името на Андрю беше замесено многократно в скандалните досиета "Епстийн". Той се отказа от титлата си, а в началото на февруари напусна и дългогодишния си дом в кралското имение Уиндзор. Той категорично отрича всякакви нарушения.

ОЩЕ: Досиетата "Епстийн" носят още неволи за принц Андрю

"Като част от разследването, днес (19 февруари) арестувахме мъж на около 60 години от Норфолк по подозрение в злоупотреба с публична длъжност. Извършваме претърсвания на адреси в Бъркшир и Норфолк", се казва в изявлението на полицията.

"Мъжът остава в полицейски арест в момента. Няма да разкриваме името на арестувания, съгласно националните насоки", добавят органите на реда.

"След задълбочена оценка, сега започнахме разследване по това твърдение за злоупотреба с публична длъжност. Важно е да защитим цялостта и обективността на нашето разследване, докато работим с нашите партньори за разследване на това предполагаемо престъпление. Разбираме значителния обществен интерес към този случай и ще предоставим актуализации в подходящото време", информара помощник-началник на полицията Оливър Райт.

Виолета Иванова
