Атакуваната петролна база в Русия е обслужвала гражданския транспорт

Британското министерство на отбраната обаче смята, че пораженията в петролната база ще повлияят негативно на логистиката на руските войски, които се бият в областта на град Харков.

#British Ministry of Defence states that the attack on oil tanks in #Belgorod may affect #Russian forces encircling #Kharkiv. https://t.co/0CKqjpO26x