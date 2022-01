Байдън и Зеленски са обсъдили планове за деескалация на напрежението с Русия

Зеленски съобщи в Twitter, че е обсъдил по телефона с президента на САЩ дипломатическите усилия за деескалация и съвместните действия, както и възможностите за финансова подкрепа за Украйна.

Had a long phone conversation with @POTUS. Discussed recent diplomatic efforts on de-escalation and agreed on joint actions for the future. Thanked President @JoeBiden for the ongoing military assistance. Possibilities for financial support to Ukraine were also discussed. pic.twitter.com/pAsQLYAuig