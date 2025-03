Белият дом: Тръмп е недоволен и от Путин, и от Зеленски, прости на Уолц (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп е разочарован от изявленията и на двете страни във войната в Украйна. Това заяви пред журналисти прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит. „Президентът работи неуморно върху мирно споразумение между Русия и Украйна. Той изрази недоволството си от забележките и на двамата лидери. Той вече обяви, какво според него трябва да се направи, за да се сложи край на войната. Тръмп продължава да работи усърдно, а нашите екипи са напълно ангажирани с тази задача“, заяви тя.

🇺🇸🇺🇦🇷🇺 Trump is frustrated with statements from both sides of the Ukraine war, says the White House. Press Secretary Karoline Leavitt: “The President is working tirelessly on a peace deal between Russia and Ukraine and has expressed displeasure with remarks from both leaders.” pic.twitter.com/qVFEQOEkB9