Бла-бла-бла: Президентът на Латвия с разкритикува западната помощ за Украйна с убийствена карикатура (СНИМКА)

Шест сандъка с оръжия, изпратени от Запада - в четири от тях има само празни приказки и само в два има оръжие и амуниции. И пред отворените сандъци стои потресен украински войник.

"Така оценява сегашната западна подкрепа за Украйна един от най-добрите латвийски карикатуристи Гатис Шлюка. За съжаление той е прав", пише Ринкевич.

This is how one of the best Latvian cartoonists Gatis Šļūka sees the currrent Western support for Ukraine. Unfortunately, he is right. We are failing Ukraine, we are failing ourselves. We must act now #StandWithUkraine pic.twitter.com/GUZwX9Lwn6