"Болен боклук": Украински тенисист коментира поднесените от Путин цветя пред мемориала на Киев и Одеса

Спортистът припомни, че докато руският президент поднася венци руските войски не спират да бомбардират именно тези украински градове.

„Болно ко..ле, бомбардира Киев и Одеса и продължава да поднася цветя пред тези градове“, написа Долгополов в Туитър.

Sick bastard, bombs Kyiv and Odessa and goes on to put flowers for those city’s🤮 pic.twitter.com/o0eMbegIkv