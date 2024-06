Борел: ЕС няма да е цял, докато не се присъединят Западните Балкани

Това заяви върховният представител на Европейския съюз (ЕС) по външната политика и сигурността Жозеп Борел в реч на Европейския форум, след като получи наградата „Алоис Мок“, предаде БГНЕС.

„По-ранното разширяване беше успешна история. По-нататъшното разширяване ще бъде също толкова успешно. Проблемът е, че то се бави твърде дълго. Сега трябва да го ускорим. Нека не забравяме, че Европа няма да е завършена, докато страните от Западните Балкани не станат членове“, посочи той.

Наградата му бе връчена на форума от министъра на външните работи на Австрия Александър Шаленберг.

Борел подчерта, че ако ключовата дума на първата вълна на разширяване на ЕС е била пазарът, днес ключовата дума е сигурността.

„Изправени сме пред важни заплахи, живеем в опасен пейзаж. Но бъдете внимателни, националните решения и изграждането на стени няма да бъдат решението за европейците“, каза той.

Топ дипломатът на ЕС добави, че демокрацията не се разпространява, а за сметка на това авторитарните режими се завръщат, свободите са застрашени и всичко се превръща в оръжие - енергия, храна, технологии, миграция.

„И в рамките на Европа виждаме завръщането на авторитарните идеи, които ни причиниха много злини в миналото. Мисля, че Европа се отвръща от Европа, отворена към света и нетърпелива за намиране на общи решения, към Европа на войните и националните решения“, предупреди той.

Необходимо е да се изграждат мостове, защото светът се нуждае от Европа, която представлява свободата, просперитет и социално сближаване.

Шаленберг каза, че Западните Балкани са "културно, психологически и емоционално" непосредствен съсед на Европейския съюз.

„Няма съмнение и вярвам, че сме съгласни, че Западните Балкани вече са част от европейското семейство, те принадлежат към него. Винаги съм строг към тези, които твърдят, че регионът е задният двор на ЕС, това е напълно погрешно. Не сме пълноценни, докато те не са част от нашето семейство и трябва да ускорим този процес“, каза Борел.

Европейският форум се провежда във Вахау, Австрия и продължава до 22 юни.

По време на форума върховният представител на ЕС ще участва в работни срещи и дискусии с Шаленберг, министри на външните работи от Западните Балкани, представители на мозъчни тръстове и организации на гражданското общество.

Той ще се срещне и двустранно с представители на Западните Балкани.

Glad to meet with Foreign Ministers from the Western Balkans, the “Friends of the Western Balkans” group, and the “Danube Region Strategy”.



We discussed how to build a more united Europe together.



Thank you @a_schallenberg for gathering us in Austria these days. pic.twitter.com/yy21SYppdr