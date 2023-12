Чешки медии разкриха кой е стрелецът от Прага (ВИДЕО и СНИМКИ)

Студентът е мъртъв. Според информацията, публикувана от полицията във връзка с издирването, издирваният Козак е въоръжен.

Младият мъж, който е бил студент във Философския факултет, след това е отишъл там и е започнал да стреля. Полицията отцепи района около сградата на факултета и призова жителите на близките къщи да не излизат навън.

🇨🇿‼️🚨 SHOOTING: “The shooter from the University of Prague is called David Koza”



He shot dead three people and wounded 20 more people. Afterwards he committed suicide.



Kozak opened fire on the fourth floor of the Faculty of Philosophy building at Charles University. Some… pic.twitter.com/zYSnPkbQ5P