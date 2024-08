ДПА: Русия е готвела саботаж във военновъздушната база на НАТО в Гайленкирхен

Миналата седмица във военновъздушната база на НАТО в германския град Гайленкирхен (провинция Северен Рейн-Вестфалия, до границите с Белгия и Нидерландия) беше подаден сигнал за тревога и временно бе обявено второто най-високо ниво на сигурност. Очевидно е имало индикации за руски саботаж, макар това да не се признава официално, съобщава германската информационна агенция ДПА.

В германските среди за сигурност се твърди, че е имало сериозен сигнал от чуждестранна разузнавателна служба „за подготвителни действия за вероятен руски акт на саботаж срещу базата на НАТО с помощта на дрон“, пише ДПА.

От военновъздушната база в Гайленкирхен не желаят да потвърдят - казват само, че е вярно как там се води подготовка за акт на саботаж с използване на дрон и затова охраната на базата е засилена.

Всички служители, които не са от първостепенно значение, бяха изпратени у дома миналата седмица след обявеното второ най-високо ниво на сигурност. Според говорителя това е било превантивна мярка, за да се сведе до минимум потенциалният риск за персонала. Според говорител - на военното летище на НАТО работят около 1600 души.

Според информация от средите за сигурност - едно лице в близост до летището междувременно е било задържано за разпит, но подозренията срещу него не са били обосновани. След като нищо не се е случило, в петък следобед мерките за сигурност са били намалени до предишното ниво.

В Гайленкирхен са разположени специални самолети, които понастоящем се използват главно за наблюдение на въздушното пространство в източната зона на Алианса. Със своята гъбовидна радарна структура те са в състояние да откриват и идентифицират други въздухоплавателни средства на разстояние повече от 400 км.

