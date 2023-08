Дрон се взриви в Москва, властите отново затвориха летище Внуково (ВИДЕО)

„От съображения за сигурност част от полетите бяха пренасочени към други летища на Московския авиационен възел“, се казва в официалното изявление.

Причините не се съобщават, но вече се появи видео за дрон, който се е взривил в северозападната част на руската столица. Според информацията до момента това явно е станало в парк близо до реката.

Locals report a UAV exploded on the Karamyshevskaya embankment in Moscow. pic.twitter.com/Vmq5san5uy