ЕС разследва Фейсбук и Инстаграм за предизборна дезинформация

Проучването има за цел "да се увери, че са предприети ефективни действия, по-специално за да се предотврати използването на уязвимостите на Инстаграм и Фейсбук за чуждестранна намеса", заяви комисарят по вътрешния пазар на ЕС Тиери Бретон.

Комисарят изрази критичната си позиция и в своя профил в социалната мрежа Х. Сред основанията за започване на делата той посочва "неадекватно модериране на реклами,

Today we open cases against #Meta for suspected breach of #DSA obligations to protect integrity of elections:



▪️Inadequate ad moderation exploited for foreign interference&scams



▪️Inadequate data access to monitor elections



▪️Non-compliant tool for flagging illegal content pic.twitter.com/ZJHWNDm2MD