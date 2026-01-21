Евакуация в Белгород заради бомба - най-вероятно руска авиобомба (ВИДЕО)

Извънредно положение е обявено в Белгород, има евакуация на хора. Причината - авиобомба. Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков обяви в своя канал в Телеграм извънредното положение и посочи причината - на улица "Губкин" е открит кратер, оставен от боеприпас.

Кметът на Белгород Валентин Демидов съобщи в канал си в Телеграм, че експерти по обезвреждане на бомби оглеждат района. Руските сили на реда са отцепили потенциално опасния район и са блокирали движението. Жителите на близките къщи се евакуират на безопасни места. И Демидов, и Гладков казват, че няма пострадали.

Властите не са казват все още какъв е видът на боеприпаса. Жители в местни групи пишат, че падналият боеприпас е авиобомба.

На 5 януари авиобомба ФАБ-500 падна близо до село Батрацкая Дача в Шебекински район. Това стана първата авиобомба, хвърлена от руски бомбардировач в Белгородска област през 2026 г.

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA напомня, че Русия е хвърлила най-малко 143 авиобомби върху свои и окупирани от нея украински територии през 2025 г. През 2024 г. най-малко 165 авиобомби ФАБ са хвърлени върху тези територии. През април 2023 г. руското военно министерство официално потвърди падането на друга руска бомба над Белгород.

