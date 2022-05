Евакуацията от "Азовстал" е завършена, председателят на Думата нападна САЩ, Украйна пак порази важна руска военна техника (ВИДЕО)

Евакуацията на всички жени, деца и възрастни от завода "Азовстал" е завършена. Това обяви украинският вицепремиер Ирина Вересчук, предаде Kyiv Independent. Информацията се появи и в руската новинарска агенция "Интерфакс".

По-рано през деня от ДНР казаха, че още 50 души са евакуирани от завода.

Съгласно информацията, битката за "Азовстал" продължава, като руските части са включили танкове в щурма. Вчера, 6 май, при уж договорено спиране на огъня руснаците са нападнали и са убили трима украински военни, като са ранили още шестима, съобщават от полка "Азов".

Поредни гръмки руски изявления

Председателят на руския парламент (Думата, долната камара) Вячеслав Володин се оплака, че САЩ се меси директно във войната в Украйна. По думите му, "Вашингтон координира, развива и директно участва във военни операции срещу Русия". "Американският режим също трябва да носи отговорност за престъпления, извършени от нацисткия режим в Киев", настоя Володин, говорейки за "военни престъпления".

Междувременно американското министерство на отбраната обяви девети пакет от военна помощ за Украйна. Той е на стойност 150 млн. долара и включва 25 000 155 милиметрови снаряда, 3 антиартилерийски системи и оборудване за електронно заглушаване плюс резервни части за военна моторизирана техника.

В тон с Володин, колегата му Петър Толстой, внук на Лев Толстой, коментира пред италианския "Ла Република", че Русия няма да спре, докато не стигне до полско-украинската граница. Толстой е добре известен и в България – през есента на 2016 година той обяви, че Русия ще изкупи цяла България, след като вече купила половината черноморско крайбрежие, а после заяви, че това било шега.

Военните действия в Украйна

Междувременно главният щаб на украинската армия публикува видео в социалните мрежи, което показва унищожаването на руска ракетна система, качена на руски десантен катер клас "Серна". Унищожена е ракетна система "Тор", като ударът е извършен с помощта на турски дрон "Байрактар". На този фон руското министерство на отбраната съобщава за свалени украински Су-24, Су-27, 3 десантни хеликоптера Ми-8 и 2 дрона "Байрактар" специално при Змийския остров - предвид украинското видео обаче това изглежда хич не е било достатъчно.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island - at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 7, 2022

Освен това, още вчера се появи видео и на унищожен руски танк Т-90М, който е считан за най-модерният танк на Русия. Това е станало в района на Харков. ОЩЕ: Най-мощният танк в света - как само за няколко месеца руски танк спечели класацията на популярен сайт? (ВИДЕО)

A T-90M "Proryv" tank was destroyed in Staryi Saltiv, #Kharkiv region. It is considered to be the most modern tank in #Russia. pic.twitter.com/MLnOU1pzNa — NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2022

Иначе и през днешния ден руски обстрели имаше почти навсякъде в Източна Украйна, включително в Одеса. По информация на руското министерство на отбраната са ударени военни летища в Одеса и Николаев, като са унищожени военна летателна техника, включително дронове. Взривове се чуха и в Приднестровието, но молдовският президент Мая Санду каза, че страната ѝ не е заплашена и че молдовските власти наблюдават ситуацията внимателно, като правят всичко възможно да предотвратят дестабилизация.

В Киев пък се появи интересна скулптура-послание за руския президент Владимир Путин. Тя е повече от красноречива.

A sculpture with a message for Putin appeared in the center of #Kyiv. pic.twitter.com/MUdTFwsXQe — NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2022