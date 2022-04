Евродепутати посетиха Буча и Ирпен – войната на Русия срещу Украйна е „престъпна“ (СНИМКИ)

Отприщената от Русия война срещу Украйна е „престъпна“, каза литовският евродепутат Андриус Кубилюс по време на брифинг с журналисти, предава изданието. По думите му това е война на кремълския неонацизъм, а украинците сега се борят за свободата на целия свят.

ОЩЕ: Евакуираните насила украински деца ще бъдат раздавани на руски семейства по опростена процедура, алармират в Киев

Литовският евродепутат отбеляза още, че подкрепата за Украйна ще продължи с доставката на оръжия, прилагане на всички санкции, включително енергийно ембарго върху търговията с държавата агресор, предоставяне на хуманитарна помощ, възможно най-бързото интегриране на Украйна в ЕС, план "Маршал" за Украйна и международен трибунал за Владимир Путин и Александър Лукашенко.

Евродепутатите посетиха днес освободените от руските окупатори градчета в Киевска област. В емоционален туит след видяното там Кубилюс написа: „Ужасите на руската окупация в Буча и Ирпен, само на около 4-6 км извън Киев. Нещо подобно се случва във всеки окупиран украински град и село. Трябва да спрем тази война! Дайте на Украйна каквото й трябва - пушки, пушки, пушки!“

#U4U visit to Kyiv. Horrors of the Russian occupation in #Bucha&#Irpin, just some 4-6 km outside Kyiv.

Something similar happens in every occupied Ukrainian town and village.

We must stop this war! Give Ukraine what it needs - guns,guns,guns! pic.twitter.com/GdG07n62qA