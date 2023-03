Еврокомисията предложи електронна шофьорска книжка за целия ЕС

През 2022 г. по пътищата на ЕС са загинали над 20 000 души, като повечето жертви са били пешеходци, велосипедисти и ползватели на скутери и мотоциклети, заявиха от ЕК. Затова целта е новите правила да подобрят безопасността за всички участници в движението и да помогнат на ЕС да постигне своята "Визия нула" - до 2050 г. да няма смъртни случаи по пътищата на ЕС.

В изявлението се казва, че правилата ще позволят на младите водачи да придобият опит чрез схема за шофиране с придружител - от 17-годишна възраст младите хора ще могат да се учат да шофират и да получат свидетелство за управление. Тези, които преминат на 17 години, ще могат да шофират самостоятелно от 18-ия си рожден ден и да работят като професионални шофьори. Това ще спомогне за справяне с настоящия недостиг на водачи.

The EU will be the first region worldwide to have a driving licence that works across borders:



🔹 it will be accessible through a mobile phone, and

🔹 would be recognised throughout the EU.



This would make it easier to replace, renew or exchange a driving licence at EU level.