Фицо избухна срещу Зеленски - видя украинска заплаха за световни лидери в Москва (ВИДЕО)

Словашкият министър-председател Роберт Фицо разкритикува остро изявленията на украинския президент Володимир Зеленски, насочени към чуждестранните лидери с планове да присъстват на парада по случай Деня на победата (9 май) в Москва. Един от най-благоприятно настроените към Кремъл европейски политици заяви, че няма намерение да оттегля участието си въпреки „намеците“ на Киев. "Това е възмутително. Аз съм малък играч и не го интересувам, но той казва на китайския президент, казва на бразилския президент: не ходете там, бъдете внимателни или ние, Украйна, ще ви направим нещо. Това е просто нелепо", смята Фицо.

"Отхвърлям подобни заплахи във връзка със сигурността. Напълно уважавам факта, че сигурността на участниците е вътрешен въпрос на Руската федерация. Но ако г-н Зеленски вярва, че избухването му ще спре чуждестранни делегации да отидат там, дълбоко греши", заяви словашкият премиер.

Той подчерта, че няма да участва в „кампания за сплашване“ преди 9 май.

