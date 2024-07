Германия тайно е прехвърлила голям пакет оръжия на Украйна - има изненада

Германия тайно е предоставила на Украйна солиден пакет военна помощ, който включва тежки бронирани машини, съобщава германското издание Merkur.de.

За да може Украйна да продължи да се защитава от нападение, което нарушава международното право, в края на юни и началото на юли Берлин "почти тайно и почти незабелязано" изпрати на Киев огромен военен пакет за армията. Наред с други неща, става дума за 39 танка, твърди медията.

Освен това миналата седмица украинските въоръжени сили са получили от Германия още 10 основни бойни танка Leopard 1A5 и 20 бойни машини на пехотата Marder. Това означава, че броят на доставените от Берлин "Мардер"-и е нараснал на 120, а този на възстановените танкове Leopard - на 50.

В допълнение към боеприпасите за Leopard 1 и Marder Украйна е получила и два допълнителни танка за полагане на мостове Biber, още два инженерни танка Dachs, два възстановителни танка и четири допълнителни противоминни танка Wisent 1.

Снимка: Getty Images

Като цяло Германия работи по доставката на до 105 обновени Leopard 1A5. От своя страна, Украйна се надява да създаде щурмова бригада за настъпателни операции от Leopard и Marder, пише Merkur.de.

Берлин също така е доставил допълнителна система за противовъздушна отбрана IRIS-T SLM и още една ПВО система IRIS-T SLS за защита на критичната инфраструктура и градовете на Украйна от коварните руски въздушни атаки.

Списъкът на доставените оръжия включва и някои сензационни "попълнения" - а именно три ракетни системи за залпов огън HIMARS, твърди изданието.

Бундесверът не разполага с HIMARS на въоръжение, но преди това е прехвърлил на Украйна 4 много сходни в техническо естество ракетни системи за залпов огън.

В началото на май, след разговори с американския си колега Лойд Остин, германският министър на отбраната Борис Писториус обяви, че страната ще плати за доставката на три ракетни артилерийски системи HIMARS от САЩ за Украйна. Споразумението вече е изпълнено.

