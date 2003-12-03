Военната разузнавателна служба на Дания съобщи за провокации от страна на руски военни кораби. Според данните, те са насочвали оръжия към датски военни кораби и хеликоптери, както и са създавали смущения в работата на навигационните системи в проливите, свързващи Балтийско и Северно море.
Президентската администрация в Румъния публикува днес пълния доклад, който е бил представен от президента Никушор Дан вчера пред европейските лидери на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген, в който се говори за "действията на Русия в контекста на анулирането на президентски избори в Румъния през 2024 г.
Полицията в Белград е открила 13 малки метални кутии с по шест желирани бонбона във формата на мечета, всяко с високо съдържание на THC – основното психоактивно вещество в канабиса, съобщи днес сръбското МВР, цитирано от регионалната телевизия Ен1.
Неочаквани снеговалежи причиняват хаос в цяла Сърбия от снощи. Точно това се случи в град Добриня близо до Тутин, където снегът откъсна хората от града и където натрупа над 55 сантиметра снежна покривка, предаде македонската медия "Вечер".
Танкерът от руския сенчест флот, задържан от Франция, се е насочил към Суецкия канал в петък с капитана си, според данни на морски уебсайтове и източник, близък до случая, предаде френската медия France24.
Мобилни телефони, смарт часовници, подсладени газирани напитки, както и изкуствени нокти и неподходящ грим са забранени за учениците в началното училище „Вргорац“ съгласно новите вътрешни правила, които ще влязат в сила след четири дни, предаде хърватската медия "Индекс".
Гръцката полиция съобщи в петък, че е арестувала 13 турски граждани в североизточния граничен град Суфли, след като е иззела голям склад с огнестрелни оръжия, за които се смята, че са предназначени за членове на известната турска банда, известна като „Далтоните“, предаде гръцкото издание Kathimerini.
Хърватската скоростна магистрала Солин-Клис е отворена само за леки автомобили от тази сутрин поради силни пориви на вятъра, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на полицията в Сплит.
Един от убитите при вчерашната атака срещу синагога в Манчестър, Великобритания, е бил улучен неволно от полицай, докато служителите на реда се опитвали да обезвредят нападателя, който не е носел огнестрелно оръжие, съобщи в изявление днес британската полиция, цитирана от Ройтерс.
Шведският премиер Улф Кристершон призова Европейския съюз да опрости стандартите за купуване на дронове, като в същото време настоя, че отговорността за укрепването на способностите за борба с дронове трябва да е на отделните страни членки, а не на блока като цяло.
Ще изчезнат ли парите в брой? Много германци се тревожат, че точно това може да се случи с въвеждането на дигиталното евро, което е прието като проект от Европейската централна банка (ЕЦБ) още през юли 2021 г.
Пиян руснак с бутилка в ръка е един от най-дълбоко вкоренените и устойчиви национални стереотипи в света. Това е архетип, проникнал в световната поп култура, политически карикатури и ежедневието като синоним на разрушителен алкохолизъм.
На годишната среща на т.нар. дискусионен клуб "Валдай" тази вечер руският диктатор Владимир Путин е твърде словоохотлив.
Ето още едно от по-запомнящите се негови изказвания, които предизвикват смях:
"В действителност украинската армия е обикновена, работническо-селска армия.
Унгарският премиер Виктор Орбан, който е считан за един от най-близките до Кремъл евролидери и постоянно пречи на помощта на ЕС за Украйна, изненада с позиция спрямо Москва в интервю с журналиста Немет Балаш на 29 септември.
Генерал-майор Апти Алаудинов, който бе назначен на поста зам.-началник на Главната военно-политическа дирекция на руското военно министерство, извади бомбастични цифри за украинските военни загуби, които вероятно могат да шашнат дори редовия телевизионен зрител на държавната телевизия "Россия-1", иначе вярващ на всичко, което поднася Z-пропагандата.
До днес използвахме наши далекобойни оръжия за удари в Русия. След срещата ми с Доналд Тръмп е възможно да имаме на разположение и други оръжия – многозначителни думи на украинския президент Володимир Зеленски.
Доста хладно отношение е срещнала идеята на Европейската комисия за заем от 140 млрд. евро за Украйна, обезпечен със замразените в ЕС руски активи, на неформалната среща на евролидерите в датската столица Копенхаген.
Купони за храна за бедните в Русия - в Държавната дума (долната камара на руския парламент) вече е внесен законопроект, с който идеята да се превърне в практика, съобщава руската държавна информационна агенция ТАСС, която е под прекия контрол на Кремъл.
Руско паравоенно училище разкриха в Сърбия през изминалата седмица. Всичко започна след като десетки хора бяха арестувани в Молдова и обвинени в заговор за организиране на „масови безредици“, а след това се оказа, че те са преминали бойна подготовка в Сърбия.
Първият супермаркет, който работи без персонал, отвори в Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini.
Този първи автономен организиран магазин за търговия на дребно с хранителни стоки под марката Smartshop не принадлежи на никоя от местните вериги супермаркети, а на Core Innovations, дъщерно дружество на групата Motor Oil.
На фона на промяната в реториката на Доналд Тръмп, който твърди, че Русия е "книжен тигър" и че Украйна може да си върне всички загубени територии, Съединените щати обмислят да отменят съществуващите ограничения върху възможността на Киев да използва оръжия, произведени в САЩ, за нанасяне на удари по легитимни военни цели на руска територия.
От 2026 г. минималната заплата в Албания ще стане 50 000 албански леки (515 евро), а средносрочната цел на властите в страната е в следващите четири години средната заплата да достигне 1000 евро, обяви албанският министър на икономиката и иновациите Делина Ибрахимай, цитирана от АТА и БТА.
Пиян руснак с бутилка в ръка е един от най-дълбоко вкоренените и устойчиви национални стереотипи в света. Това е архетип, проникнал в световната поп култура, политически карикатури и ежедневието като синоним на разрушителен алкохолизъм.
Отговорът е "да" - така Кийт Келог, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна, отговори на въпрос дали Киев е получил разрешение от САЩ да нанася далекобойни удари по Руската федерация.
Русия нанесе масирани удари с ракети и дронове по украинската столица Киев и други градове през нощта на 27 срещу 28 септември, като изстреля тежки бомбардировачи, задействали сирените за въздушно нападение дори в региони, отдалечени от фронтовата линия.
Европейски дипломати масово са използвали дипломатически канали за комуникация и са предупредили Русия да спре да нарушава въздушното пространство на страните-членки на НАТО с военни самолети – в противен случай ще се стигне до сваляне на руски военни самолети.
Вероятността за Трета световна война понастоящем е нулева, смята председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, но в същото време подчертава, че човечеството в момента живее в много опасна епоха.
Крал Чарлз III даде недвусмислено да се разбере, че принц Хари няма да получи разрешение да се върне в кралското семейство като член, работещ на непълно работно време, независимо от последните спекулации, че отношенията им се подобряват.
"В началото на войната една трета от оръжията, използвани от Украйна, идваха от България." Това бяха думи на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението й в най-големия държавен отбранителен завод на България ВМЗ "Сопот".
Руско паравоенно училище разкриха в Сърбия през изминалата седмица. Всичко започна след като десетки хора бяха арестувани в Молдова и обвинени в заговор за организиране на „масови безредици“, а след това се оказа, че те са преминали бойна подготовка в Сърбия.
Руски самолети МиГ-31, оборудвани с хиперзвукови балистични ракети, са прелетели над Баренцово море по време на военните учения "Запад 2025“, предаде Ройтерс, като се позова на руската агенция "Интерфакс“.
Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че е готов да премине към "втори етап" на санкциите срещу Русия. Журналисти попитаха републиканеца дали има готовност да засили наказателните мерки срещу Москва, преминавайки на следващо ниво на ограниченията.
Първият супермаркет, който работи без персонал, отвори в Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini.
Този първи автономен организиран магазин за търговия на дребно с хранителни стоки под марката Smartshop не принадлежи на никоя от местните вериги супермаркети, а на Core Innovations, дъщерно дружество на групата Motor Oil.
Украинските сили извършиха атака с най-малко 221 дрона срещу Русия в нощта на 11 срещу 12 септември. Експлозии се чуха във втория по големина град на Руската федерация - Санкт Петербург, както и в Ленинградска област като цяло.