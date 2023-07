Гиркин намери оправдание да го сложат под домашен арест (АУДИО)*

На база твърдението си, Гиркин иска да му бъде наложена мярка "домашен арест". Същевременно той призна пред руския съд, че няма епикриза за заболяването си, чакал да я получи.

"Твърдението, че мога да избягам в чужбина, е откровено нелепо. Издирван съм от Интерпол в повечето страни по света, осъден съм в Хага на доживотен затвор за престъпление, което не съм извършил", каза още бившият министър на ДНР.

Igor Girkin in court asked for a measure of restraint in the form of house arrest. He said he suffers from angina pectoris (chest pain or discomfort due to coronary heart disease) but hasn't received a certificate yet.



