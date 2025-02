Голям пожар в Москва в бившия Електрозавод, има пострадали (ВИДЕО)

Голям пожар е избухнал в сградата на бившия електрозавод в руската столица. Гори пететажна сграда на улица "Електрозаводская", в която се помещават ателиета, работилници, театрално студио, развлекателни съоръжения. От Министерството на извънредните ситуации на Русия съобщават, че вътре в сградата има хора, хванати в капан, които молят от прозорците за помощ. В момента на пожара в сградата са се намирали над 200 души. 80 или 90 души според различните съобщения до момента са спасени от службите за спешна помощ, като хора са сваляни със стълби от прозорците. 120 души са се евакуирали сами, петима човека са хоспитализирани.

Силни пламъци се наблюдават на втория етаж на сградата, докато от третия и четвъртия излиза черен дим. Площта на пожара е 100 квадратни метра. В гасенето участват над 60 души и 16 единици техника.

🚨 Fire in the former Moscow Elektrozavod building



Numerous fire trucks and ambulances have arrived at the scene. Emergency services are searching for people trapped inside the building.



