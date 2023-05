Гутериш: Сега мирът е необхосим повече от всякога (СНИМКА)

Той е подкрепил думите си със снимка на скулптурата „Пистолет с възли“. Според него тази скулптура е универсален символ на ненасилието, изложена в централата на ООН в Ню Йорк.

"Това е напомняне, че всички ние трябва да преодолеем разделенията и да дадем надежда на мястото на сътресенията", посочва Гутериш. ОЩЕ: ООН оцени разходите за възстановяване на Украйна на 411 млрд. долара

The "Knotted Gun" sculpture is a universal symbol of non-violence on display at @UN Headquarters in NYC.



It is a reminder that we all need to overcome divisions and to provide hope in place of turmoil.



Peace is needed now more than ever. pic.twitter.com/VNHS9X1Om0