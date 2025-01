Имаме "Орешник" - да изтрием Украйна: Пропагандист номер 1 на Путин хленчи (ВИДЕО)

"Имаше опит да се атакува ядрена централа. Това не е ли причина да използваме "Орешник"? Изтрийте ги от лицето на земята" - така Владимир Соловьов, пропагандист номер едно на режима на руския диктатор Владимир Путин, изплю поредна ударна доза отрова в руския ефир. Твърдението, че Украйна опитала да атакува руска АЕЦ в Смоленска област е на местния губернатор – при операция с над 100 дрона на Украйна от нощта на 28-ми срещу 29-ти януари: Мощна украинска атака с дронове, поредна руска петролна рафинерия е в пламъци (ВИДЕО).

"Орешник" има. "Орешник" чака. Време е да "зачешем" Украйна с "Орешник". С дяволите трябва да се биеш с всички възможни средства" - знакови думи на Соловьов, който е явно изнервен от множеството успехи и то чести на Украйна в упражнението "атака с дронове".

Руският пропагандист, който отдавна е под западни санкции заради разпространяваните лъжи и пропаганда в угода на Путин, отново говори как Русия трябвало да удря по украинска инфраструктура, по "центрове за вземане на решения". Основен прицел на думите му са украинския президент Володимир Зеленски и ръководителя на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал Кирило Буданов – за тях Соловьов говори как Путин бил обявил, че "и в тоалетната трябва да ги убием".

It seems that Russian propagandist Solovyov criticizes the weakness of his master, as their new ballistic missile "Oreshnik" has not yet covered all of Ukraine. pic.twitter.com/tBsQFL67y2