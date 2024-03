Индия потвърди смъртта на свой гражданин, сражавал се за Русия

Посолството не посочи обстоятелствата, довели до смъртта на Мохамед Асфан, но заяви, че е в контакт със семейството му и руските власти. "Мисията ще положи усилия да изпрати тленните му останки в Индия", написа посолството в X.

We have learnt about the tragic death of an Indian national Shri Mohammed Asfan. We are in touch with the family and Russian authorities. Mission will make efforts to send his mortal remains to India.@MEAIndia