Изнудва заради руския петрол - Унгария със заплаха: Украинците много нервничат, но може пак да им се случи случка

Задържането в Будапеща на бронираните автомобили на украинската банка "Ощадбанк" заедно с превозваните милиони долари и злато и арестуването на седемте инкасатори на банката е било умишлено направено. Това стана ясно от думите на министъра на строителството и транспорта на Унгария Янош Лазар. Той заяви, че Унгария е направила това заради спирането на транзита на руски петрол през нефтопровода "Дружба" и заплаши, че ситуацията може да се повтори. Конфискуваните пари и злато остават в Унгария и нещата няма да се променят, докато Киев не възобнови работата на тръбопровода, заплаши Лазар, цитиран от Telex. Още: Орбан прекрачи границата: Похити украинско злато и задържа за заложници 7 банкови служители

"Знаем, че украинците са много нервни. Ако ни изнудват, не можем да бъдем толкова глупави, че да се поддадем", каза министърът. "Направихме това, което направихме, с причина и няма да им върнем парите... Парите остават тук засега; чакаме тръбопроводът да се отвори отново и очакваме нови парични преводи от Украйна през Унгария."

Той също така добави, че колкото повече време отнема възстановяването на "Дружба", толкова по-задълбочено разследване трябва да се проведе.

Thieves. Hungary seized an $80 million cash shipment and said it will keep the money for now to pressure Ukraine to reopen the Druzhba pipeline, minister János Lázár says. #Hungary pic.twitter.com/xfNY1RUa24 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 10, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски определи конфискуването на парите и златото за "бандитизъм". "Европа не трябва да остане безучастна", каза той.

От години е напълно стандартна практика транспортирането на пари в брой до Украйна през Унгария след затварянето на украинските летища през 2022 г., каза Герхард Бьош пред австрийската информационна агенция APA. Бившият австрийски изпълнителен директор на украинската финансова институция PrivatBank също нарече твърденията за пране на пари, направени във връзка със заловения украински превозвач на пари, абсурдни. Raiffeisen Bank International (RBI) не потвърди пред APA, че паричната пратка е била предназначена за украинския "Ощадбанк", позовавайки се на банкова тайна. Говорител на банката обаче заяви, че от години се занимават с търговия с банкноти и си сътрудничат с централни банки, компетентни органи и дистрибутори в тази дейност. Унгарската данъчна и митническа администрация (NAV) обяви на 6 март, че води наказателно производство по подозрение за пране на пари по случая.