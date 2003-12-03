Руско паравоенно училище разкриха в Сърбия през изминалата седмица. Всичко започна след като десетки хора бяха арестувани в Молдова и обвинени в заговор за организиране на „масови безредици“, а след това се оказа, че те са преминали бойна подготовка в Сърбия.