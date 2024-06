Кошмарът за руските военни самолети: Повече за "Пейтриът" и успехите ѝ в Украйна (ВИДЕО)

Клементе разказа дори как точно се е случило това - с една от дадените три от Германия на Украйна системи "Пейтриът". Германия вече обмисля сериозно да даде четвърта такава система на Украйна.

Полковник Клементе изрично каза относно А-50, че става въпрос за операция в началото на тази година. Именно тогава най-ценният и скъп руски военен самолет - той се ползва за радарно покритие и разузнаване, беше свален. Руски източници го признаха, но опитаха да прокарат версия за "приятелски огън", за да не признаят успеха на Украйна: Руснаците са самосвалили най-скъпия си военен самолет за втори път: Позната версия

Сега Клементе уточни, че е използвана система "Пейтриът" за "въздушна засада", като тя е местена на голямо разстояние за кратко време, така че операцията да може да бъде извършена. Американският офицер изрази възхищение от свършеното:

Клементе говори и като цяло за работата на украинските ракетни войски - с колко различни ПВО системи разполагат. За "Пейтриът" тя изрично каза, че някои пазят важни стратегически обекти, а други се местят постоянно за "въздушни засади". За тях Клементе посочи, че се върши работа, която тя не е виждала от над 2 десетилетия: Борел: По-евтино е да се купи Patriot, отколкото да се възстанови разрушена от руснаците ТЕЦ

