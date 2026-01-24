Оставката на Румен Радев:

Край на първите тристранни преговори Украйна - САЩ - Русия за мир: Зеленски с обобщение

24 януари 2026, 17:25 часа 861 прочитания 0 коментара
Край на първите тристранни преговори Украйна - САЩ - Русия за мир: Зеленски с обобщение

Първите тристранни разговори между Украйна, САЩ и Русия за прекратяване на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин на 24.02.2022 година, завършиха. Те протекоха в рамките на 2 дни в Абу Даби - и са първите, в които украинска, руска и американска делегация присъстват и говорят в едно помещение.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в профилите си в социалните мрежи краят на разговорите. "И това беше първият подобен формат от доста време насам: два дни тристранни срещи. Много неща бяха обсъдени и е важно, че разговорите бяха конструктивни.

Централният фокус на дискусиите бяха възможните параметри за прекратяване на войната. Високо ценя разбирането за необходимостта от американски мониторинг и надзор върху процеса на прекратяване на войната и осигуряване на истинска сигурност.

Още: Русия отиде на преговори с още повече условия. Z-каналите ридаят, че замразените активи все пак ще са за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американската страна повдигна въпроса за потенциалните формати за официализиране на параметрите за прекратяване на войната, както и за условията за сигурност, необходими за постигането на това.

В резултат на проведените през тези дни срещи, всички страни се съгласиха да докладват на лидерите си за всеки аспект от преговорите и да координират по-нататъшните стъпки със своите лидери. Военните представители определиха списък с въпроси за евентуална следваща среща. При условие че има готовност за продължаване напред – а Украйна е готова – ще се проведат допълнителни срещи, евентуално още следващата седмица. Очаквам личен брифинг от делегацията след завръщането ѝ".

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Зеленски благодари на ОАЕ, че са били домакини на срещата и че са готови да бъдат домакини на следващи срещи.

Още: Как протече първият ден от тристранните преговори в Абу Даби: Рустем Умеров с подробности (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
мирни преговори Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна гаранции за сигурност Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес