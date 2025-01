Крайнодесен полски депутат забърка огромен скандал с Холокоста и Газа в Европарламента (ВИДЕО)

Полски евродепутат предизвика огромен скандал в в Европейския парламент днес. Крайнодесният политик Гжегож Браун наруши минутата мълчание, предвидена за жертвите на Холокоста през Втората световна война. „Нека се помолим за жертвите на еврейския геноцид в Газа!“, извика той по време на минутата мълчание, като повтори няколко пъти това и дори благодари на евродепутатите, че са запазили минута мълчание за Газа.

Scandal in the European Parliament



Far-right Polish politician disrupted a minute's silence for Holocaust victims



Grzegorz Braun was escorted out of a meeting in Brussels after he shouted: “Let us pray for the victims of the Jewish genocide in Gaza!”.



