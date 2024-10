Марк Рюте вече е ръководител на НАТО, Кремъл с първи коментар (ВИДЕО)

"НАТО, под ръководството на Марк Рюте, ще продължи да работи в същата посока, в която работи досега". Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на 1 октомври - деня, в който бившият нидерландски премиер пое поста от Йенс Столтенберг.

"Затова не смятаме, че ще има значителни промени в политиката на НАТО", добави още говорителят на издирвания от съда в Хага диктатор Владимир Путин.

"Рюте е добре познат на Москва - някога имаше надежди за добри отношения, но Нидерландия, водена от него, зае безкомпромисна позиция спрямо Русия", добави още Песков, цитиран от "РИА Новости".

Снимка: president.gov.ua

Още: "Руските ядрени заплахи не трябва да ни спират": Столтенберг със заключителна реч преди да се оттегли от НАТО

"За мен е голяма чест да наследя Йенс Столтенберг като генерален секретар на НАТО - най-успешният военнополитически съюз в историята. Благодаря на 32-те държави съюзници за доверието и съм развълнуван да започна работа", написа Рюте в публикация в социалната мрежа X.

А вчера Столтенберг направи последната си реч на поста - припомнете си: Марк Рюте поема НАТО от утре: Как критикът на България ще сплоти Алианса?

Deeply honoured to succeed @jensstoltenberg as Secretary General of #NATO – the most successful political-military Alliance in history. I thank the 32 Allies for their confidence and I am excited to get started. pic.twitter.com/bCZX7KxEYs

Под ръководството на Рюте като премиер Нидерландия предостави широка подкрепа на Украйна, включително пускови установки и радари Patriot, гаубици PzH2000, изтребители F-16, танкове Leopard 1/2, танкове Т-72, бронирани верижни машини YPR и много други.

„Украйна е на първо място в списъка, но ние трябва да направим повече и по отношение на колективната отбрана и възпирането. Да инвестираме повече и да отстраним пропуските в способностите", заяви новият генерален секретар на Алианса. "Също така трябва да надграждаме партньорствата на НАТО, които са установени през годините, включително в Далечния изток. Всички тези неща са много важни, но Украйна е в мислите ни".

"Ukraine is at the top of the list, but we also need to do more in terms of collective defense and deterrence. Invest more and close capability gaps. We also need to build on the NATO partnerships which have been established over the years, including in the far East. These are… https://t.co/8231TRR5x1 pic.twitter.com/848oODHxu6