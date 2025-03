Кремъл в пламъци: Така вижда бъдещето човекът, който ще подписва примирие с Русия (СНИМКА)

В офиса на украинския президент Володимир Зеленски висят картини, които едва ли биха се харесали в Москва. Те изобразяват горящия Кремъл, потъването на руския ракетен крайцер "Москва" и украински войници, воюващи на руска територия. Снимки от кабинета на Зеленски бяха публикувани от The Times, за интервю, което журналистът Симон Шустер проведе с него.

Президентът разкрива, че няма време за ремонти и подобрения в сградата, в която се помещава офисът му, но в задната част на кабинета си има място, което усеща като свой дом – малка стая с единично легло и няколко картини, които лично е избрал. Още: Зеленски: Русия протака войната, трябва да притиснем Путин да спре ударите (ВИДЕО)

"Те не са музейни експонати", отбелязва Зеленски. Подобни картини биха стрували само няколкостотин долара на местен базар, но за него те имат огромно значение. Изображението над леглото му показва руския военен кораб "Москва", потъващ в Черно море. Друго платно улавя сцена от неотдавнашните сражения на украинските сили на руска територия. А третата, неговата любима, изобразява Кремъл, погълнат от пламъци. Още: "Благодаря на всички, които ни защитават": Зеленски посети Донецка област (ВИДЕА)

"Всяка една от тях е за победата", казва Зеленски, докато показва произведенията на изкуството.

In Zelensky’s office hang paintings depicting the Kremlin in flames, Ukrainian soldiers, and the sinking of the cruiser Moskva.



The photos were published by The Times, which interviewed Zelensky. pic.twitter.com/yZmDsKFUSp