Критикуваш Путин, че не печели бързо в Украйна - отиваш в затвора

Руски военен блогър беше осъден на шест и половина години затвор в наказателна колония, след като беше признат за виновен в разпространяване на невярна информация за руската армия, предаде "Ройтерс": Путинският режим погна правнучката на съветски пилот-герой за призив за тероризъм

Става въпрос за Андрей Куршин - той управляваше телеграм канала "Moscow Calling". Този канал е един от източниците на руската пропагандна мрежа, но Куршин явно прекали с критиките към руското военно ръководство и бившия руски външен министър Сергей Шойгу.

Анализатори от Института за изследване на войната (ISW) описаха Куршин като "крайнодесен ултранационалист", който е излязъл извън границите на допустимата критика на военните действия на Русия. Това стана при ареста му през август миналата година, припомня БГНЕС.

Всъщност Куршин имаше звание "лейтенант" в т.нар. военно министерство на т.нар. ДНР (Донецка народна република).

