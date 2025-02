Купянск: Пример, че Путин не мисли за преговори за Украйна. Тя има нови дронове с бомби (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руската армия разширява, макар и много бавно, зоната си на контрол в Купянското направление. Става въпрос за линията Купянск – Борово – Лиман (от север на юг). Специално акцент е Двуречна, където руснаците успяха да преминат на западния бряг на река Оскол и са вече близо до селата Западно и Новомлинск – на това обръща внимание като основен акцент в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец също обръща внимание на това направление и посочва, че Двуречна е в руски ръце, обаче украинската армия държи позиции не само в близкото село Западно, но и доста позиции по пътя към Двуречна от самото село.

Отделно, руснаците се мъчат да осигурят изцяло зоната при разрушения мост Двуречна – Хряниковка. Руската идея – да се разширят тези предмостия дотолкова, че да може да се мисли за настъпление на север към Купянск или към Велики Бурлук. Във втория случай това би било опит за свързване на фронта с Вовчанск, в най-северната част на Харковска област (има украински данни, че руснаците с всички сили опитват да преминат река Вовча западно от Вовчанск и няколко малки групи от по 1-2 души вече успяват), обобщава Машовец в анализа си. Той е категоричен – в момента руснаците не могат да започнат такива операции, предмостието им е много малко, руската армия не успява да премине и през Кругляковка, за да направи ново предмостие през река Оскол по-на юг от Двуречна. А ISW добавя, че в Купянското направление руската армия е по-свежа и вероятно ще опита да постигне обкръжаване на Купянск, обаче засега не се виждат достатъчно резерви за тази цел – може такива да дойдат, ако при Двуречна предмостието бъде достатъчно разширено. Вероятно руснаците ще действат спрямо Купянск така, както действат от Авдеевка насам – много бавен напредък при тактика за обкръжаване на съответната цел (така беше в Угледар, Селидово, Курахово), но и много жертви, предполага ISW. Авдеевка явно стана „пътеводна светлина“ в руската стратегия и тактика в Украйна засега, добавят американските анализатори и посочват, че тази тактика, която изисква доста време (месеци наред) се прилага, защото Владимир Путин всъщност няма намерение скоро да преговаря за истинско спиране на войната в Украйна. С Купянск и Велики Бурлук е същото – трябва да бъде овладяна територия в дълбочина от 25-30 километра – на руската армия ѝ трябваха 10 месеца да стигне до Покровск от Авдеевка (35-40 километра разстояние).

ISW изрично предупреждава – стратегия, при която тактиката е да се обкръжават цели по този начин, води до изтощаване на ресурси, загуба на много техника и войници, а резервите от съветско време не са безкрайни. В момента руските месечни загуби на фронта в хора са по-големи или най-малкото равни на броя войници, които режимът на Путин месечно успява да привлече в руската армия – сметката излиза на минус, въпросът е колко време ще може така: Руснаците минават от танкове на коне: Очаквания кога ще има криза за Кремъл

Напоследък, в Телеграм видеата как руски войници, които са явно ранени и негодни за изпълнение на щурмови бойни задачи, биват всъщност карани да изпълняват точно такива задачи, се множат. Поредни примери – особено красноречиво е как наемник в ЧВК Вагнер, загубил ръка и крак при Бахмут, сега е без статут на ветеран в Русия, не са му платени никакви социални придобивки и той задава логичният въпрос към върхушката на Путин: Ние защо ходихме да се бием да ви пазим задниците?

The Russian 5th Brigade has received a batch of wounded soldiers from the hospital as "reinforcements." These men, many barely able to walk and suffering from various injuries, are now being prepared for battle.



Given the increasing frequency of such cases, it appears the… pic.twitter.com/cEvY19axup — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 31, 2025

51-year-old Dmitry from St. Petersburg decided to shake things up as he approached retirement and joined the war in Ukraine with Wagner in 2022. Something went wrong, and Dmitry lost an arm and a leg. However, instead of receiving heroic honours, he somehow ended up abandoned and… pic.twitter.com/8D6duIR1Si — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 31, 2025

Погледът към Купянското направление отразява в сериозна степен и това, което руснаците се мъчат да постигнат в Лиманското направление – пробив през друга река, Жребец, за да могат да тръгнат към Лиман и Северск и да осигурят голям плацдарм от север-североизток за бъдеща операция срещу Славянск и Краматорск. Долните видеокадри са от боеве при Ямполовка, в района до Терно, където е основната защитна позиция на украинците в момента за Лиманското направление:

Fighters of the 98th Battalion of the 60th Mechanized Brigade repelled a large assault near the village of Terny, Lyman direction. Artillery, mortars, and airstrikes were used in the defense. pic.twitter.com/nHJVnVJWpP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2025

В последния ден на месец януари командването на Украинските сили за безпилотни системи обяви, че вече разполага с дронове, които имат обхват от 2000 километра и могат да носят авиационни бомби ФАБ-250. Числото обозначава килограмите взрив, които носи бомбата.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна пак понамаля по-сериозно – с 16 бойни сблъсъка по-малко на дневна база, до 134 общо в денонощието на 31 януари. Запазва се обаче нивото на използвани руски авиационни бомби КАБ – 105 т.е. 3 повече на дневна база. 29 от бомбите са хвърлени в Курска област т.е. на руска територия. Руският артилерийски обстрел също остава на сериозно ниво – 6200 изстреляни снаряда, с 300 по-малко на дневна база. Използваните FPV дронове-камикадзе от руснаците са 2018 т.е. с около 700 по-малко на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A tank from the 32nd Mechanized Brigade shooting at private buildings occupied by Russian forces from a close distance. pic.twitter.com/T0Mln23ecr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2025

Най-горещото направление си е Покровското – 61 руски пехотни атаки са спрени там. Още 9 са станали в съседното от юг Новопавловското направление – украинският генщаб посочва специално Константинопол и Роздолно като места на боеве, явно Велика Новоселка на практика е в руски ръце. Константин Машовец посочва, че макар Курахово да падна, руснаците още не могат да завършат операцията по изравняване на фронта до магистралата Запорожие – Покровск и трябва да хвърлят много сили за това. Село Андреевка, което е основна точка за приключване на тази операция и се намира при река Вовча, се държи. Украинската армия отстъпва бавно от Дачно по линията на река Мокра Яла, на запад – Дачно 20-тина дни беше най-близката от запад украинска позиция до Курахово, на само 1-2 километра разстояние. Всъщност линията Константинопол – Улакли – Дачно все още е проблем за руската армия, там украинците удържат и пазят пътя Запорожие – Донецк. Няма още руски пробив от Зеленовка към Улакли, посочва Машовец. Но и казва, че руската армия вече е на линията Надежденка – Новоандреевка в Покровското направление, на южния фланг на града и с това почва да създава заплаха от обкръжение на украински части при Дачно, затова и е започнало бавното им изтегляне оттам. Крайната цел на руското военно командване е да слее Покровското и бившите Кураховско направление в едно, за да се съсредоточи изцяло върху Покровск, категоричен е Машовец и добавя, че основната ударна сила на руснаците за тази цел е 90-та руска танкова дивизия:

Russian losses in the Donetsk region. Ukraine’s "Phoenix" unit destroyed 4 tanks, an SPG, 2 guns, a 1L122 radar, 2 BMP-2s & burned 3 ammo/fuel depots. #Ukraine pic.twitter.com/h4qQookSXm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2025

В Покровското направление, при Надежденка, Новоелизаветовка и Успеновка има ротация на руснаците – търпят големи загуби и нямат никакъв успех, пише украинският военен телеграм канал "Офицер+". Неговият колега Станислав Бунятов, командир на рота в батальона "Айдар" и оператор на военни дронове, добавя, че имало удвояване на руската пехота в Покровското направление.

Машовец коментира и Велика Новоселка – за него тя е вече превзета и руската армия ще опита първо да подсигури всичко около селището, в което преди пълномащабната война живееха 5000 души и след това да погледнат на север-северозапад, към Богатир и Нови Комар. Оттам вече Машовец очаква възобновяване на руските атаки към Гуляйполе, на юг, в Запорожка област.

Извън Покровск, най-сериозна е била военната активност в Курска област – 12 руски пехотни атаки там, но нищо потвърдено като голяма промяна на позиции, за пореден ден. Още 11 е имало в Лиманското направление, 10 – в Торецкото. Станислав Бунятов публикува ВИДЕО, 18+ на руски обстрел с касетъчни боеприпаси по цивилни в окупираната от руснаците Горловка, твърдението му е, че е трябвало да бъде обстрелян Торецк. В Торецк боевете продължават, лаконичен е руският военнопропагандент телеграм "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Там руснаците се мъчат да елиминират джоб от юг, между Щербиновка и Торецк:

Soldiers of the 12th Special Forces Brigade 'Azov' repelling Russian advances in the Toretsk direction. The video shows the 203mm self-propelled gun "Pion" in action. pic.twitter.com/WTyNAI1nse — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2025

Торецьк, Бахмутський район,

Воїни спецпідрозділу Національної поліції "КОРД"за підтримки екіпажів танку та M2A2 ODS-SA Bradley вибивають росіян з позицій та беруть полонених

Відео від воїнів 100-ї окремої механізованої бригади pic.twitter.com/e4tcsqPTEl — Мисливець за зорями (@small10space) January 31, 2025

Жестоки са и боевете в Часов Яр, Краматорското направление, без руснаците да могат да пробият решително и тук засега: ПАСЕ: За да има истински мир в Украйна, трябва трибунал за Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

💥 Soldiers of the 24th Mechanized Brigade destroy a column of Russian vehicles attempting to attack Ukrainian positions in the ruins once known as Chasiv Yar. #Ukraine pic.twitter.com/lMZHnp28Rj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2025

Special Forces Battalion "Donbas" shows how Chasiv-Yar is being 'liberated' by Russia. A ghost town, completely destroyed, just as all the other cities Russia is attacking. Once people lived here, now, Russian terror is approaching. pic.twitter.com/7b0GaCbMcE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2025