Къде са ни новите Су-34? Украинските дронове ни съсипват: Руски вой и оплаквания

Известният руски военен телеграм канал Fighterbomber, който е свързван с руските ВВС (счита се, че го поддържа пенсиониран руски военен пилот, който заради войната в Украйна пак е ангажиран да работи), се оплаква как от началото на годината военновъздушните сили на Руската федерация получили само два нови изтребителя-бомбардировачи Су-34. С тези самолети руснаците извършват бомбардировки с авиационни бомби – едно от най-големите им предимства във войната: Иновацията, която позволи на Русия да наложи въздушно превъзходство в Украйна (ВИДЕО)

Как така, след като от 5 май насам имаме поне 2 потвърдени загуби на Су-34 в бой, пита каналът и добавя, че негови абонати му казали, че не били само 2 доставените нови самолети, имало още 2 тази година. Нови или ремонтирани, дори да са 4, пак е много малко – оплакванията не спират: Украйна заземи поне 2 руски Су-34, Русия порази система М270 (СНИМКИ и ВИДЕО)

Руският ултранационалист Иля Мерш, чийто псевдоним е Герман Куликовски, изразява опасения, че украинските FPV дронове стават все по-сериозен проблем за руснаците. Защото – действат срещу руските разузнавателни дронове, а в бъдеще ще почнат да атакуват и руската военна авиация, предимно хеликоптери. "Хохлите (бел. ред. - обидно име за украинците, което руснаците ползват) са пионери в това отношение в световен мащаб. Трябва да създадем същото в най-кратки срокове", пише Мерш.

"Ukrainian FPV air defense drones are becoming a serious problem... in the future they may also work against the army aviation, primarily helicopters." pic.twitter.com/q2NFeKZax8

На този фон в Телеграм се разпространява и видео, в което явно доста сериозно ранен човек твърди на руски език, че бил част от биещите се при Клещеевка руски войници. Селото се намира на 7 километра югозападно от Бахмут и е една от важните отправни точки за южния фланг на Часов Яр. Войникът говори колко много FPV дронове имали украинците (нарича ги немци явно предвид руската пропаганда за борба с нацизма в Украйна) и се оплаква колко много ги намразил, защото го бомбардирали с дронове, без да се замисля какво всъщност прави той на суверенна украинска земя, призната от Русия с Меморандума от Будапеща още през 1994 година: Денят на предателството: Украйна се лиши от най-силното си оръжие срещу Путин – ядреното

A Russian soldier talks about his experience of assaulting Klishchiivka, in December 2023 and recently. He says everything has changed, and Ukrainians now have an incredible number of drones. This character was attacked by 4 FPVs and 8 munitions drops, but survived.



Then this… pic.twitter.com/3PbBw72k1X