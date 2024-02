Лоши новини за Русия: Взрив в петролно депо и свален самолет? Сирени за атака в Крим (ВИДЕО)

Съветникът на кмета на Мариупол Петро Андрюшченко съобщи, че в района на Рибацке (близо до окупирания Донецк) е бил забелязан „горящ падащ самолет“. Съобщава се и за няколко взрива.

"В окупирания град се чуват взривове. Вероятно е свален руски самолет близо до село Рибацке. Това съобщават от Мариуполската съпротива (местните украински партизани - бел. ред.). Жителите на града също пишат, че чуват експлозии в различни райони. Окупаторите съобщават за работата на противовъздушната отбрана. Следим ситуацията!", гласи съобщение в "Телеграм" канала на Градския съвет на Мариупол.

По-късно се появи уточнение - по предварителна информация, над града е свален "вражески самолет". Все още руско признание няма, включително от "Телеграм" канала Fighterbomber, който често пуска жалейки при свалени руски самолети.

Междувременно руските „Телеграм“ канали твърдят, че над Азовско море била свалена далекобойна ракета ATACMS.

Междувременно кадри в социалните мрежи показаха издигащ се облак черен дим над окупираната Макеевка, Донецка област. ПВО също е влязла в активен режим. Съобщава се, че част от града е останал без ток.

Според местни жители е ударено петролно депо, но тепърва ще се установява точният размер на щетите.

More video from #Makiivka . Locals report that an oil depot was attacked pic.twitter.com/etLj2lmatm

Има новини за експлозии още в Таганрог и Ростов - и двата града са в Ростовска област на Русия.

Над Брянска област пък са били свалени два дрона. Областният управител Александър Богомаз заяви тази сутрин, че противовъздушната отбрана е унищожила "безпилотен летателен апарат от самолетен тип". Половин час по-късно той посочи, че е отблъсната и втора атака с дрон. Няма жертви или щети, гласи информацията му.

Руското министерство на отбраната уточнява, че първият дрон е бил свален над Брянска област около 7:30 ч. московско време, пише ASTRA.

Същевременно "Телеграм" каналът "Кримски вятър" съобщи, че над Севастопол на окупирания Кримски полуостров са прозвучали сирени за въздушна тревога.

Движението по Кримския мост е било преустановено заради опасност от ракетна атака. Сирените са активни за целия полуостров Крим.

The Crimean bridge is blocked again and an air alert has been declared in Sevastopol, local media reported. pic.twitter.com/SKgH9LogkK