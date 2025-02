Макрон е домакин: Европейски лидери са в Елисейския дворец за Украйна (ВИДЕО)

Ключови европейски лидери пристигнаха днес в Елисейския дворец в Париж за свикана от френския президент Еманюел Макрон извънредна среща на върха, пише БТА. Целта на срещата е да бъде постигнато споразумение за координиран отговор на шокиращата промяна в политиката по отношение на войната в Украйна на новия президент на САЩ Доналд Тръмп, предадоха световните агенции. Британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Олаф Шолц бяха някои от държавните глави, посрещнати от Макрон. Френският президент разговаря по телефона с Тръмп малко преди срещата на върха, но от неговата канцелария не разкриха подробности за обсъжданите теми.

Специалният пратеник на Тръмп за Украйна Кийт Келог каза, че Европа няма да участва директно в разговорите за Украйна, въпреки че все пак ще има „принос“. Още: Швеция не изключва възможността да изпрати миротворци в Украйна

Срещата идва в отговор на предстоящите разговори между топ дипломатите на САЩ и Русия в Саудитска Арабия, където ще бъдат обсъдени възможностите за мир в Украйна. На срещата в Париж бяха поканени лидерите на Германия, Великобритания, Италия, Полша, Испания, Нидерландия и Дания, както и генералният секретар на НАТО и председателите на Европейския съвет и Европейската комисия.

Изправени пред едно от най-големите си предизвикателства от години насам, европейските лидери се опасяват, че президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да сключи мир с Русия в преговори, в които няма да участва дори Киев, да не говорим за ЕС. Още: Сигнал от Великобритания, че ще прати войници в Украйна

Тръмп остави настрана Киев и европейските си поддръжници миналата седмица, когато се обади на Путин, за да разговарят за започване на преговори за прекратяване на конфликта, и заяви, че може да се срещне с руския президент „много скоро“. Преди началото на срещата в Париж, Макрон съобщи, че е провел телефонен разговор с американския си колега Тръмп.

Премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър заяви, че всяко уреждане на войната в Украйна трябва да бъде „трайно мирно споразумение, а не просто пауза за Путин да дойде отново“. „Тук има и по-широк мир, който е колективната сигурност и отбрана на Европа. И тук мисля, че имаме предизвикателство за поколенията“, добави той. Стармър подчерта, че „всички ние трябва да се засилим нашите способности и това, което правим като европейци“.

