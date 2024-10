Макрон отдаде почит на жертвите на атентата от 7 октомври

Френският президент Еманюел Макрон отдаде почит на жертвите от най-кървавото нападение срещу Израел от основаването на държавата - атаката на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., при която бяха убити над 1200 души, предимно цивилни, а над 250 бяха отвлечени като заложници.

"Болката остава толкова силна, колкото и преди една година. Болката на израелския народ. Нашата. Болката на раненото човечество", написа той в X, като добави, че изпраща "братски мисли" на жертвите, техните семейства и заложниците, които година по-късно все още са държани в Ивицата Газа.

Още: Израел обяви, че е убил де факто премиера на Ивицата Газа от "Хамас" (СНИМКИ)

October 7.



The pain remains, as vivid as it was a year ago. The pain of the Israeli people. Ours. The pain of wounded humanity.



We do not forget the victims, the hostages, or the families with broken hearts from absence or waiting. I send them our fraternal thoughts.