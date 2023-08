Местни жители съобщават за взривове в Крим, странен дим над Севастопол (СНИМКИ)

Преди това Кримският мост е бил затворен временно за движение. Това се случва вече няколко пъти в последните дни заради различни заплахи.

Locals report explosions in the Dhzankoi district in Crimea. Prior to that, the Crimean Bridge was closed off for traffic. It is said that helicopters are circling in the area. pic.twitter.com/9pHtUi7HGf