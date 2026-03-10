НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 10.03.26 - Путин поиска спиране на руските доставки на газ за Европа

Изминаха 4 години от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Русия ще пренасочи енергийните си доставки от Европа към по-атрактивни дестинации, без да чака Европейският съюз да й „затръшне вратата“. Путин обяви това на среща за световния пазар на петрол и газ. Той припомни, че от 25 април страните от ЕС планират да въведат допълнителни ограничения върху закупуването на руски въглеводороди, включително втечнен природен газ, до пълна забрана на такива доставки през 2027 г.

„В тази връзка правителството вече е натоварено със задачата да оцени осъществимостта и целесъобразността на спирането на енергийните ни доставки за европейския пазар. Вместо да чакаме вратата да ни бъде затръшната под носа, трябва да го направим сега и да пренасочим тези обеми от европейския пазар към по-атрактивни дестинации и, най-важното, да се закрепим там“, каза Путин. Кои точно ще са тези пазари, руският диктатор не каза - той всъщност говори по този начин публично за втори път.