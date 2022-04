НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 15.04. - Русия загуби гордостта на черноморския си флот

В четвъртък вечерта стана ясно, че крайцера Москва - смятан за флагман на руския черноморски флот, е потънал. Това е станало при опит да бъде изтеглен на буксир до пристанище, след като беше повреден от взрив. Ден по-рано от украинска страна обявиха, че са уцелили кораба с две противокорабни ракети "Нептун". Москва обаче обяви, че е имало пожар вследствие на взрив на муниции.

ВИДЕО от УКРАЙНА - 50 ДНИ ВОЙНА!

Today is the 50th day of the war in #Ukraine. During this time, #Putin and his "liberators" have brought only death and destruction to Ukraine. pic.twitter.com/ZLqJt00NaA