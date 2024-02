Не ѝ е достатъчно патриотично: Руска руса депутатка иска 24 февруари да се чества в училище

Как си представя Лантратова нещата – на 24 февруари в училище да гостуват "ветерани от специалната военна операция" (гнусното, нагло и лъжливо име на войната в Украйна, налагано от режима на Путин). Ако обаче няма как такива войници да дойдат, тогава на децата да се показват видеоклипове, посветени на "специалната военна операция" - с други думи кремълска държавна пропаганда. "В контекста на "хибридната агресия на колективния Запад" специално внимание трябва да се обърне на обучението и възпитанието на учениците в дух на патриотизъм и любов към отечеството", допълва руската руса депутатка. Тя смята, че имало недостиг на материали, отразяващи "специалната военна операция" от патриотична гледна точка.

Лантратова присъства в списъците със санкции на ЕС, САЩ и Канада.

Долната снимка е показателна – Бурятия е един от регионите, осигурили най-много пушечно месо за войната на Путин в Украйна. За бедни хора обаче заплатите в руската армия са невиждано ниво: Бедни и обезлюдени: Дискриминацията в мобилизацията на Путин

Atmosphere in Buryat schools in Russsia



The inscription on the flag of PMC "Wagner": "Nothing personal, we were paid." pic.twitter.com/ExE7EbsqCe