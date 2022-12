Не бъркайте да се подигравайте на Зеленски, той е много опасен: Говори директорът на "Мосфилм" (ВИДЕО)

За отбелязване е, че Шахназаров говори в предаването на руската водеща-пропагандистка Олга Скабеева по Първи канал.

Шахназаров беше категоричен, че ако руснаците се подиграват на Зеленски, бъркат много. Като го оприличаваме на клоун му създаваме репутация на несериозен. Не е така - ако бях на ръководна позиция, щях да го считам за много опасен човек, подчерта руският кинорежисьор.

Освен това, Шахназаров предупреди, че американският президент Джо Байдън също не е за подигравки. По думите му, може и да проявява признаци на деменция публично, но всъщност изобщо не е в такова здравословно състояние и не е глупав.

"Zelenskyy is dangerous and not a clown". pic.twitter.com/3Kw0n5jyH4