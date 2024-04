Не спира да пуши: Украински атаки в Русия - по завод за стратегически бомбардировачи и по ценен радар (ВИДЕО)

По-рано днес беше съобщено, че има затворени руски летища, две от които в Татарстан - заради заплаха от атака с дронове. Изтекоха и видеокадри как работещи в завод за хеликоптери се евакуират - но се оказа, че това не е всичко: Страх от дронове: Русия затвори няколко летища

Оказа се, че в Татарстан има и дим - а където има дим, има и огън. Други видеокадри показват евакуация от завод за стратегическите бомбардировачи Ту-22М и Ту-160М, както и стълб дим. Въпросът е какво пуши?

More footage from the area, showing plumes of smoke. pic.twitter.com/KqPNp5lcLo