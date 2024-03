Нов фатален руски удар по Харков - има ранени деца

От регионалната администрация уточниха, че децата са на възраст между 3 месеца и 9 години.

Квартал Шевченковски е попаднал под два руски удара, съобщи губернаторът на Харковска област Олег Синехубов. Според предварителните данни - за първи път Харков е бил атакуван с едрокалибрен управляем боеприпас.

"Към момента разполагаме с информация за частично разрушаване на две пететажни сгради, медицинско заведение, административна сграда и обща част. Друг удар е повредил частично сградата на учебно заведение. Общо най-малко 14 високи сгради са били повредени", гласи информацията на Синехубов.

Има поражения по три автомобила, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации. Кметът Терехов пък уточни, че въпросното учебно заведение е Институтът по спешна хирургия. Двама от ранените са в тежко състояние, каза той.

Харков е в челните редици на руските удари от началото на пълномащабната инвазия. Той беше подложен на няколко смъртоносни атаки и през зимата.

Наскоро Москва засили атаките си срещу критичната инфраструктура на Украйна, като унищожи топлоелектрическа централа и всички електрически подстанции в Харков.

Към 25 март около 200 000 домакинства в Харков са останали без електричество, казва Синехубов.

Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха следобед на 27 март, че са свалили една крилата ракета над Днепропетровска област.

The Air Force destroyed a cruise missile in the Dnipropetrovsk region pic.twitter.com/ngXXue1Piv