Нов украински пробив в Русия - в Белгородска област, макар и малко (ВИДЕО)

Не само, че информацията как Демидовка е в тила ни не отговаря на реалността, ами това са пълни глупости. Така известният руски военен блогър Владимир Романов описва ситуацията на границата в Белгородска област, където Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изглежда успяват да ангажират руската армия. Става въпрос за Красноярския район на руската област.

(КАРТА) "Населеното място Демидовка е под контрола на ВСУ. Руските части, които бяха там, просто го напуснаха и украинците го окупираха. Беше пропуснато да се противодейства, когато ВСУ разчистваха от мини път към селото. Беше пропуснато да се действа, когато украинската бронирана техника проби през драконовите зъби (бел. ред. - антитанкови препятствия). Сега руската армия щурмува" - така Романов обобщава случващото се.

Russian Z-channels keep confirming the capture of Demidivka in Belgorod Oblast by Ukrainian forces, and now whining that their troops just up and left, letting Ukrainian fighters advance. pic.twitter.com/4AgNT94wEc — WarTranslated (@wartranslated) March 23, 2025

"Романов Лайт" не е единственият руски военнопропаганден канал, който публикува информация за загубата на Демидовка. По-рано, само с едно изречение, каналът "Zаписки Vетерана" написа същото - Още: Украйна отново атакува руската Белгородска област (ВИДЕО)

Russian military channel ZАПИСКИ VЕТЕРАНА reports that Ukrainian units have entered Demidovka in the Belgorod region. pic.twitter.com/YJ6uW09aKE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 23, 2025

Иначе в началото на деня губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков даде отчет какво става. Накратко - 14 000 цивилни е трябвало да напуснат домовете си в Красноярския район. Гладков обаче се оплака, че някои хора се връщали обратно в домовете си, за да се погрижат за близки и за имуществото си. "Трябва да разберете, че става въпрос за човешки живот - или спасяваме хора, или кокошки и пилета", каза Гладков.

Още: Не се връщайте: Губернаторът на Белгород развенча внушенията, че всичко е наред (ВИДЕО)

The somber Governor of Russia’s Belgorod region, Vyacheslav Gladkov, announced that nearly all residents of the border Krasnoyaruzhsky district have been evacuated due to a limited special operation by Ukraine’s defense forces, which began on March 18. This accounts for… pic.twitter.com/4zP9HZJXco — WarTranslated (@wartranslated) March 23, 2025