Нови руски глупости: Строим наш морал. В Авдеевка украинците контраатакуват (ВИДЕО)

Години наред режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин подкопаваше Запада чрез хибридни операции и най-вече чрез фалшиви новини и насаждане на пропаганда. Пореден пример в това отношение даде руският патриарх Кирил, по-известен като (бивш) агент на КГБ със светското име Владимир Гундяев. Руският патриарх директно каза, че е много важно Русия, опирайки се на "вековна културна традиция, да изгради формира свой кодекс от нравствени ценности". Посланието на патриарха – ако ви казват, че целият свят е против това, не е вярно, не е целият свят: "Способни сме да водим съпротивата срещу Антихриста": Русия във война с НАТО: Какво трябва на руската армия - говори украински военен експерт

Patriarch Kirill aka FSB officer Gundyaev announced a new goal of the "Special Military Operation" - "to lead the resistance against the Antichrist". pic.twitter.com/9pp87b9jE3 — NEXTA (@nexta_tv) January 23, 2024

Руският свят и морал

Примери до какво доведе подпалената от Путин и марионетките му война в Украйна продължават да извират всекидневно – ето и два скорошни.

Първият – пенсионери от Мариупол, които се обръщат към "уважаемия наш президент Владимир Владимирович (Путин)". Защо се обръщат – нямат ток, газ, а покривът на кооперацията им зее и водата, която природата носи, се излизва свободно. Пенсионерите искат от Путин да им помогне да си поправят покрива – година и половина това не е направено:

Mariupol pensioners waited for russia to come. russia came, destroyed their city and house, and did nothing for 2 years to repair it. Pensioners have no electricity or gas, and the open roof allows water to come through all the way down. Glory to russia! pic.twitter.com/yYsShRVAeA — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 23, 2024

Втори пример – баща търси къде е мобилизираният му в руската армия син, като започва разказа си със знаковите думи: Руснаците нали не изоставят своите? На никой не му пука къде е. Загубих детето си и на никоя гад (в армията) не ѝ пука, констатира бащата:

Father of a mobilised man says no one cares that he disappeared. His son vanished in Zaporizhzhia last summer and is listed as missing, but officers tell him he's most likely dead, and his body cannot be recovered.



Unclear what his expectations were. No mobiks will be coming… pic.twitter.com/Q8ThktpTCW — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 23, 2024

На този фон Владимир Путин подписа указ, с който юридически определя като голямо семейство семействата с три и повече деца. За такива семейства руското правителство ще поддържа специална банка с данни – със сигурност те са от интерес за набиране на кадри за руската армия. Инициативата на Путин обаче е маскирана под префърцуненото мото "Година на семейството" за Русия – с предвидени различни форми на държавна помощ за такива семейства. Сред тях – безплатни лекарства за деца до 6 години, безплатни карти за градски и обществен транспорт, задължителен прием на деца от такива семейства в предучилищни групи, осигуряване на държавна помощ за покриване на комунални услуги (ток, вода, парно) не по-малко от 30% от необходимото за единица време и т.н. Всички тези форми обаче са изложени в по-абстрактен, а не конкретен език – различни руски държавни органи трябва да се погрижат за техния размер и осъществяване. А когато беше обявена частична мобилизация в Русия, до около 1 000 000 млади руснаци-мъже избягаха от страната, при това предимно хора, които попадат в миграционната категория "изтичане на мозъци".

Междувременно се проведе поредна среща, този път виртуална, във формата "Рамщайн". На нея Белгия обеща военна помощ от 611 млн. евро за Украйна. На този фон в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) цитират публикация от руското военно телеграм пространство с изводи, че руснаците не успяват да преобърнат позиционния характер на войната, защото украинците използват изключително ефективно дронове и поразяват всяка по-голяма руска военна формация (ако е поне една-две роти и десетина бронирани превозни средства), като такива формации не успяват дори да стигнат до украинските укрепени позиции. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, се съгласява с позицията за силата на украинските дронове.

Своеобразният руски отговор на "Рамщайн" – тренировка на Руския балтийски флот, с електронна симулация на изстрелване на противокорабни ракети "Оникс" срещу нападащи Русия кораби от Финския залив. Отделно, забелязано е предислоциране на руски ракетни установки С-300 около Санкт Петербург, явно заради успешния украински удар срещу терминала на "Новатек" в Уст Луга: Украйна удари с дронове руски газов терминал чак в Ленинградска област (ВИДЕО)

S-300 surface-to-air missile systems are being placed around St. Petersburg



Whether this is related to the recent and highly successful drone attacks in the Leningrad region is unknown. pic.twitter.com/KmOMTRTUpf — NEXTA (@nexta_tv) January 23, 2024

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Нов спад на интензивността на бойните действия на фронта в Украйна на дневна база, явно предвид и масираната руска ракетна атака на 23 януари. Според сутрешната сводка на украинския генщаб, през изминалото денонощие има 56 бойни сблъсъка по целия фронт. Двуцифрено число руски пехотни атаки е имало само при Авдеевка и в направлението "Маринка" (Новомихайловка и Григоровка) – по 16 отбити руски пехотни атаки в двете направления: Зеленски: Руските удари във вторник убиха 18 души, 130 са ранени (ВИДЕО)

This is a big video. The 14th Separate Regiment destroyed some very expensive pieces of heavy Russian equipment.



➡️1K148 Yastreb-AV Radar System

➡️BUK-M2 and BUK-M3 launchers

➡️Zoopark-1 counter battery radar system

➡️2S5 Giatsint-S self propelled gun



Millions up in smoke. pic.twitter.com/bLbdIfMSf4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 23, 2024

(КАРТА) При Авдеевка има данни, че украинците контраатакуват и то успешно в югоизточната част на града, където руски щурмови групи успяха да влязат в жилищните покрайнини. Признание, че там няма "оперативен успех" за руснаците прави в сутрешния си обзор руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов (WarGonzo), който е награждаван от Владимир Путин. "Рибар" (Михаил Звинчук също има награди от Путин) признава за украинските контраатаки, но отрича информацията на Пегов в своя обзор – руснаците удържали новите си позиции в няколко сгради. Украински данни обаче сочат, че украинската армия вече си е върнала повечето позиции при ПВО базата "Зенит" и че руснаците са отстъпили по-назад към магистрала М30: Анализ за риска при Авдеевка. Русия ръмжи към Дания (ВИДЕО)

(КАРТА) При Новомихайловка и Григоровка, югозападно точно до град Донецк (Авдеевка е северозападно до Донецк), боевете продължават и по украински данни руснаците вече заемат северната част на Григоровка. Описанието (геолокализирани кадри) е, че тук боевете могат да се сравняват с тези в Маринка – Маринка беше превзета от руската армия след почти 22 месеца на битки.

A rare Russian T-90S with a TMT-K mine trawl up front, damaged after it got hit by Javelin ATGM by units of the 46th Air Mobile Brigade south of Mar'inka. The T-90S is an export version of the T-90 especially designed and manufactured for the foreign military market. pic.twitter.com/l1EoMcUGFW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 23, 2024

Интересно съобщение има от Семьон Пегов за Бахмут – в Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут) украинците са стабилизирали фронта, по негови думи. Богдановка е една от ключовите точки за оформяне на плацдарм, който да позволи на руснаците бъдеща атака към Часов Яр (на 10-12 километра западно от Бахмут).

ОЩЕ: Три сценария за Украйна, руснаците се прикриват с трупове на свои другари при Авдеевка (ВИДЕО)

За най-северната част на фронта има твърдение на руската окупационна администрация в Харковска област (малка част от областта е в руски ръце), че е превзета Плетеновка – на 2 километра от границата с Русия и южно от Шебекино, Белгородска област. ISW обаче цитира руски военни блогъри, които не вярват на това твърдение. Иначе в направлението към Купянск и Луганска област няма някакви по-значими промени, интензивността на боевете там през последните 24 часа е много ниска – например украинският генщаб съобщава за едва една руска пехотна атака при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) и то отбита. В направлението към Лиман боевете са позиционни, по линия от около 10-15 километра западно от Кремена (Серебрянското горско стопанство, Терно, Ямполовка, Макеевка):

A Ukrainian T-64 tank attacking Russians and their fortifications from close range, likely in the Kreminna forest area. pic.twitter.com/MyTbSmpc9d — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 23, 2024

На източния бряг на река Днепър, при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от река Днепър) няма промяна. Има обаче твърдение на руския военен блогър Владислав Романов, че украинците правят каквото си искат с дронове и артилерия, след като беше убит руския оператор на дронове с позивна Моисей: Украйна уби един от най-ефективните руски оператори на дронове: Скръб и жалейки в руски телеграм канали (ВИДЕО)