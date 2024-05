Новите козове за Украйна и Русия във войната: Оръжията и логистика (ВИДЕО)

По отношение на западните оръжия, вече има силни сигнали, че на Украйна ще бъде дадено разрешение да ги ползва за цели на руска територия. В този дух говориха както френският президент Еманюел Макрон, така и германският канцлер Олаф Шолц. Специално Шолц беше по-обран – той говори как Украйна има право да използва западни оръжия в рамките на международното право, а Макрон уточни, че атаки срещу Украйна има от руска територия и не бива да има пречка западни оръжия да се ползват за поразяване на места в Русия, откъдето се стреля по Украйна: Украйна да се отбранява срещу Русия на нейна територия: Кой даде позволение за оръжия?

Мониторинговият екип Frontelligence Insight, воден от украинския офицер от запаса с прякор Tatarigami, публикува нов анализ в Twitter с оценка, че до седмици или дори дни Русия ще пусне в действие 80 км жп линия, която частично да облекчи военната ѝ логистика и да "разтовари" Кримския мост. Линията е между Бърно и Маловодно и помага да се свърже Южна Украйна с континентална Русия. Сателитни снимки показват, че на 24 май поне един влак е пътувал по линията – може би за тестове, но изглежда финални.

4/ Based on mid-resolution imagery, it's evident that on May 24th, at least one train was traveling on the new railroad. With the aid of satellite imagery captured with a time gap, we confirmed that the train was in motion and not static. pic.twitter.com/1nRFb7l4PE