Ново дъно за руските сили: Русия за първи път използва в Украйна тежката авиобомба ОДАБ-1500 (ВИДЕО)

Коресподентът на BILD Юлиян Рьопке, след анализ на публични данни, подчертава, че след пускането на бомбата в небето се е издигнал облак дим с височина 1 км.

По думите му използването на 1,5-тонна бомба в населен район е "ново дъно във войната на Русия срещу украинските градове".

ОДАБ е термобаричен снаряд от времето на СССР, който на около 10 метра преди попадение в целта изпуска запалима течност под формата на аерозол и я възпламенява.

"Това се нарича обемен взрив. Такива боеприпаси имат по-голяма разрушителна сила от класическите. Преди това руските въоръжени сили използваха ОДАБ, но с по-малка маса: от 170 до 500 кг", отбелязва Рьопке.

