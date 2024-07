Огън до дупка - снаряди, дронове, снаряди: Но британска гаубица оцеля в Украйна (ВИДЕО)

Минимум 6 руски обстрела и то с различни оръжия – но украинският екипаж от петима души, управляващ британска самоходна гаубица AS-90, оцелява. Самото превозно средство търпи повреди, но така и не е унищожено. Случаят е уникален за войната в Украйна досега, а и не само.

Гаубицата преживява първо обстрел с руска артилерия – тя е ударена от артилерийски снаряди. Следва атака с FPV дронове. После – отново артилерийски обстрел. А за капак - "контролен удар" с най-популярния руски камикадзе-дрон "Ланцет". Всичко това обаче не е достатъчно, за да унищожи британската гаубица и да убие екипажа ѝ – а Великобритания обеща на Украйна поне 50 такива военни превозни средства, поне 7 досега са били разрушени от руски огън в Украйна, посочва в свой материал колумнистът на Forbes Дейвид Акс, който редовно отразява военната тематика що се касае Украйна и боевете там.

Обстрелът по AS-90 стана на около 15-тина километра от активната фронтова линия. Първо е руската артилерия, но тя така и не успява да удари директно гаубицата. Два FPV дрона я уцелват, но след като димът се разнася, се оказва, че AS-90 още е боеспособна. Следва пак порция артилерийски огън, а за капак и "Ланцет" - но гаубицата така и не избухва, както би трябвало след толкова много попадения, което дава възможност на екипажа ѝ от петима души да се измъкне от повредената машина и да избяга пеша. Разбира се, няма как всичко това да се случи без късмет - но устойчивостта на британската машина заслужава внимание:

Just to understand how much firepower Ukrainian forces are facing daily on front - AS-90 SPA was first targeted by artillery, then targeted by 2 FPVs, then by counter-battery fire, followed by more FPV strikes and finally hit by Lancter munition attack. The vehicle still survived pic.twitter.com/PRAgulxbhz