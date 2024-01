Опашата руска лъжа: Свален е украински дрон в Брянск - защо тогава гори петролно депо? (ВИДЕО)

Точното съобщение дословно гласи: "Около 06.40 ч. московско време беше пресечен опит на киевския режим да извърши терористична атака с помощта на БЛА (бел. ред. - безпилотен летателен апарат) от авиационен тип срещу цели на територията на Руската федерация. Дежурни системи за ПВО унищожиха украински безпилотен летателен апарат над територията на Брянска област".

Колко точно е "пресечен" този опит обаче показва актуално видео - огромен пожар в петролно депо в Брянска област точно след атаката. В крайна сметка, руското военно министерство е право за едно - дронът наистина е унищожен, така става, когато избухне. Подробности като това къде е избухнал точно и какви са щетите за руската общественост и пропутинските ѝ придворни зад граница нямат значение:

Overnight, Ukrainian drones hit an oil depot in the Bryansk region in Russia. There is a big fire and several oil tanks are affected. pic.twitter.com/VCK1qcIAJY