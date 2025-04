От днес: Плащаш, ако искаш във Великобритания - нов документ и за ЕС (ВИДЕО)

За първи път от днес европейските туристи, които влизат в Обединеното кралство, трябва да бъдат снабдени с електронно разрешително за пътуване (ETA) – дигитален документ, за чието издаване се изисква и плащане на такса. Мярката цели да укрепи сигурността на британските граници.

След като Лондон въведе през януари тази система за гражданите на петдесетина страни и територии, сред които САЩ, Канада и Австралия, сега е ред на пътниците от около 30 европейски страни.

Преди пътуването ще трябва да се попълни онлайн въпросник, а след това да се заплатят 10 британски лири (12 евро). Таксата ще се увеличи на 16 лири, тоест на около 16 евро от 9 април. Сега вече всеки, който посещава Обединеното кралство, трябва или да има виза, или електронно разрешително за пътуване, което трябва да представи още на гарата или летището, от което отпътува за британска територия.

Още: Великобритания слага край на напълно свободния достъп за българи

🇬🇧UK rolls out paid entry permits for EU visitors — new border rules kick in



Starting April 2, European travelers visiting the UK must obtain an Electronic Travel Authorisation (ETA) before arrival. The permit costs £10, rising to £16 from April 9. Irish citizens are exempt.… pic.twitter.com/WqcxjhXCNJ